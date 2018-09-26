За последние годы украинцы почувствовали на себе много изменений. Значительно возросли цены на коммунальные услуги, но доходы остались практически прежними. Раньше тарифы были искусственно занижены за счет государственных дотаций. Их заменили адресной помощью. Правительство аргументировало это тем, что богатые должны платить по счетам 100%, а несостоятельному населению нужно помогать. Но как рассчитать субсидию? Для многих это неизведанная тайна.

Субсидия в Украине: что поменяется?

В Кабинете министров сообщается: субсидии планируется давать тем семьям, где на оплату коммунальных услуг тратится больше 15% общей прибыли. Об этом указано в программе действий правительства:

«В семье украинцев не должно уходить больше 15% прибыли за оплату коммунального обслуживания. Если затраты превышают этот уровень, необходима государственная поддержка», – утверждается в документации.

Правительство имеет планы по снижению цены энергоресурсов с помощью усиления конкуренции на энергетическом рынке, активации собственной добычи энергоресурсов, в первую очередь нефти и газа. Кроме того, кабинет министров хочет изменить поставки энергетических ресурсов в Украину, а также в будущем создавать запасы энергоресурсов на 2 месяца.

Кстати, по законопроекту госбюджета на 2020 год, внесенному правительством, планируется снижение затрат на субсидии на 14,5%. В правительстве сообщили, что этих средств будет достаточно для всех, кто обратится за субсидией.

По результатам рассмотрения заявки на получение субсидии, Комиссия, занимающаяся вопросами назначения жилищных субсидий, может удовлетворить заявление и предоставить субсидирование на всю общую площадь дома либо квартиры, при условии превышение социальной нормы, рассчитанной для домохозяйства, не более чем на 30%.

Новые правила назначения субсидий в Украине: что принесет 2020 год

В 2020 году будут параллельно использоваться два механизма монетизации субсидий – безналичный и наличный.

Первый – заработал еще 1 января 2019 года. Он предусматривает, что деньги субсидиантам будут начислять на специальный банковский счет, с которого потребители смогут оплачивать коммунальные услуги. Если после завершения отопительного сезона на счету останутся средства, их можно будет использовать по своему усмотрению.

Второй предполагает, что люди, которым субсидия была назначена с октября, в марте смогут получить деньги «на руки». Учитывая, что в стране около 4 млн получателей субсидий, ежемесячно украинцы будут получать 6 млрд грн наличными.

Данный механизм будет работать в экспериментальном порядке. «Это делается для того, чтобы к маю иметь представление о том, какой из двух вариантов является наиболее эффективным», – пояснил министр социальной политики Андрей Рева.

Для справки:

кредит наличными без справки о доходах выдается, как правило, сроком до 30 дней и на сумму до 4000 грн при первом займе;

оформить кредит под 0 процентов можно в 8-ми финансовых компаниях;

занять денег до зарплаты можно не только у друзей или родственников, но и в микрофинансовых компаниях.

Если лицо действительно находится в затруднительном положении, то ему следует обратиться в комиссию по социальной защите с просьбой засчитать только один прожиточный минимум.

Государство негласно пытается привить любовь к труду у всех украинцев, а также оформить все трудовые отношения официально.

В конце апреля 2018 года, Кабинет министров внес ряд изменений в процедуру предоставления субсидий:

субсидии не будут назначать, если в собственности у одного из членов семьи есть автомобиль возрастом менее пяти лет;

в декларации необходимо указывать доходы от аренды;

отменяются субсидии для квартир, площадь которых превышает 120 кв. м, и домов, с площадью более 200 кв. м. (исключение предоставляется для приемных семей и домов семейного типа);

безработным для получения субсидии необходимо встать на учет в центр занятости, а в противном случае лицам трудоспособного возраста автоматически засчитывается доход в три прожиточных минимума.

2020 год привнес свои изменения. На этот раз они коснутся ужесточения проверок реальных доходов граждан. Часто возникают ситуации, когда субсидию удается получить тем категориям граждан, кому она не положена. Коррупционные схемы, подмена документов, скрытие дополнительных доходов – в ход идут все средства. Именно поэтому, согласно принятому закону от 19 декабря 2019 года, с 01.01.2020 вводятся новые правила верификации подлинности документов. Процесс будет состоять их трех этапов:

Первичная сверка на момент подачи документов. Сотрудник проверяет бумаги на подлинность. Мониторинг поступления финансов. Будет отслеживаться путь денежных средств от момента начисления, до момента получения ассигнаций на руки. Проверка использования выделенных денег. Последний пункт – вынужденная мера, к которой привели частые случаи не целевого распределения финансов. Семьи, которым была назначена субсидия, получали наличные и тратили их на свои личные потребности, а не покрывали ими стоимость КУ. Таким образом долг за услуги (не более 15% реальной стоимости) возрастал.

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг также не будут назначать при наличии просроченной более чем на месяц задолженности, превышающей 20 необлагаемых налогом прибылей граждан (это 340 грн) на день обращения за назначением жилищной субсидии, говорится в постановлении № 62, которое Кабмин принял еще в 2019 году.

Целью подобных нововведений, как и раньше, является противодействие злоупотреблением действующими социальными программами, а также предотвращение получения государственной помощи людьми, которые скрывают свои доходы.

Для справки: кредит наличными без справки о доходах выдается, как правило, сроком до 30 дней и на сумму до 4000 грн при первом займе;

оформить кредит под 0 процентов можно в 8-ми финансовых компаниях;

занять денег до зарплаты можно не только у друзей или родственников, но и в микрофинансовых компаниях.

Кому положена субсидия и кто имеет право на коммунальную субсидию?

По законодательству Украины право на получение государственной субсидии имеют семьи, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг (в пределах установленных норм потребления и с учетом льгот) превышают размер обязательного процента платежа. Сумма платежа для каждого домохозяйства определяется индивидуально и зависит от совокупного дохода семьи.

Одним из нововведений правительства является временная отмена льгот на квартиру. Таким образом, на период получения субсидии гражданам, имеющим льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, они начисляться не будут. Однако расчет субсидии будет производиться с учетом льгот на оплату услуг, и объем обязательного платежа за услуги ЖКХ будет зависеть исключительно от доходов семьи.

Жилищно-коммунальная субсидия оформляется на одного из зарегистрированных членов домохозяйства (семьи), на имя которого открыты лицевые счета на оплату коммунальных услуг. Остальные члены домохозяйства для назначения субсидии должны подтвердить свое согласие на доступ и обработку персональных данных. Квартиросъемщики, которые оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договором аренды, также имеют право на предоставление субсидии.

Право на получение субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляется тем гражданам, чье жилье не обеспечивается электро-, тепло- или газоснабжением для обогрева. При этом если жилые помещения отапливаются одновременно несколькими способами (тепловая энергия и/или природный газ и/или электроэнергия), субсидия назначается и выплачивается только на один вид топлива.

Кто НЕ имеет права на коммунальную субсидию?

Вследствие обновления правительственной программы предоставление доплат на оплату коммунальных платежей, назначение жилищной субсидии происходит с учетом имущественного положения соискателя. В связи с этим примерно 15-20% субсидиантов лишаются льгот на услуги ЖКХ.

В соответствии с обновленными правилами назначения и новым порядком переоформления субсидий на 2020 год, право на получение субсидии потеряли следующие категории граждан:

арендодатели, которые не задекларировали доходы от сдачи имущества в аренду;

лица, которые совершили единовременную покупку или оплатили услуги стоимостью более 50 000 гривен;

собственники автомобилей со дня выпуска которых прошло менее 5 лет (исключение составляют мопеды или машины, выданные соцорганами);

лица, которые в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией получили наследство или иным законным способом приобрели право собственности на земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство;

должники по оплате жилищно-коммунальных услуг, общая сумма задолженности которых превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн);

собственники жилых помещений с большой квадратурой: площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м. (ограничение не распространяется на детские дома семейного типа, приемные и многодетные семьи);

лица трудоспособного возраста, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в Центре занятости как безработные. Таким гражданам органы УТиСЗН автоматически зачисляют в доход три прожиточных минимума, что существенно снижает вероятность начисления субсидии.

Как получить жилищно-коммунальную субсидию в Украине в 2020 году

Процедура оформления субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг осуществляется структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения (собес) по месту регистрации заявителя (для арендаторов – по месту жительства). Назначение субсидии осуществляется на основании заявления и декларации. Документы могут быть поданы лично или отправлены по почте. Кроме того, в Украине работает система онлайн-оформления субсидий.

Министерство социальной политики Украины обнародовало информацию об упрощении порядка предоставления субсидий. Согласно заявлению украинского правительства, такое решение принято в связи с регулярным повышением тарифа на жилищно-коммунальные услуги (в частности – на газ, холодную и горячую воду, электроэнергию и теплоснабжение). Вам потребуется следующий перечень документов для получения субсидии (обновленный список):

заявление на субсидию;

договор аренды (при найме жилья);

декларация о доходах.

На какой срок назначается жилищная субсидия?

Коммунальная субсидия предоставляется с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона, но не более чем на 12 месяцев и рассчитывается:

на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

Для арендаторов жилья (квартирантов) правила получения субсидии несколько иные. Возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг осуществляется при наличии договора найма (аренды). Субсидия предоставляется до конца месяца, в котором истекает срок действия договора аренды, но не более чем на 1 год. Автоматического переоформления субсидии для квартирантов не предусмотрено и для дальнейшего получения компенсации на оплату ЖКХ арендатору необходимо лично обратиться в УТиСЗН.

Для домохозяйств, использующих природный газ/электроэнергию для индивидуального отопления, размер субсидии на отопительный сезон рассчитывается с 16 октября по 15 апреля включительно.

В некоторых случаях субсидия может быть назначена за прошедший период. В частности, при обращении в течение двух месяцев с начала отопительного (неотопительного) сезона субсидия назначается с начала такого сезона. Подобная норма действует и в отношении граждан, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Субсидия им может быть назначена со дня возникновения соответствующего права, но не более чем за 6 месяцев до обращения за субсидией.

При отсутствии изменений в семье перерасчет субсидий осуществляется автоматически и не требует дополнительного обращения в органы соцзащиты. Однако основным моментом для сохранения жилищной субсидии является своевременное погашение своей части платежа за услуги ЖКХ.

Переназначения жилищной субсидии на следующий отопительный (неотапливаемый) сезон для некоторых категорий субсидиантив осуществляется после предоставления новых заявлений и деклараций. В частности, это:

внутренне перемещенные лица. Для оформления субсидии ВПО больше не нужно подавать договор найма жилья, основанием для начисления компенсации является акт обследования материально-бытовых условий семьи;

граждане, которые обращаются за денежными выплатами на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

семьи, в которых количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в прошлом сезоне меньше, чем количество прописанных.

Как рассчитать субсидию?

Алгоритм действий при самостоятельном расчете размера жилищной субсидии следующий:

определение среднемесячного совокупного дохода семьи;

расчет обязательного процента платежа за услуги ЖКХ;

расчет размера обязательного платежа.

При расчете совокупного дохода семьи не учитывается государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также помощь внутренне перемещенным лицам. Другие виды социальных выплат (в том числе стипендия) подлежат учету.

Для частных предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения, совокупный доход (независимо от полученной прибыли) за каждый месяц рассчитывается по следующему принципу:

плательщикам единого налога 1-й группы засчитывается доход на уровне минимальной заработной платы, установленной Кабмином;

плательщикам единого налога 2-й группы – два размера минимальной зарплаты;

плательщикам единого налога 3-й группы – три размера минимальной зарплаты.

Калькулятор расчета субсидий

Сам по себе расчет субсидии достаточно сложный, так как связан с использованием множества критериев и применением различных коэффициентов и формул. Чтобы упростить для граждан этот процесс, Министерство социальной политики Украины разработало онлайн-калькулятор субсидии.

Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение о порядке назначения и предоставления населению субсидий. Согласно нововведениям, при назначении бесплатной компенсации на оплату ЖКХ в совокупном доходе граждан теперь не будут засчитываться:

стоимость безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок;

стоимость ортопедических изделий и средств реабилитации;

суммы регрессных выплат (возмещение вреда за повреждение здоровья работника).

Еще одним нововведением КМУ при назначении субсидии на 2020 году является послабление для пенсионеров. Изменена система учета доходов. Теперь неработающие пенсионеры будут оформлять субсидию по новым правилам. Вместо совокупного дохода за предыдущий год, при расчете компенсации им будет учитываться доход только за предыдущий перед обращением месяц.

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Субсидия на газ: новые нормативы

С 1 февраля 2019 года субсидия за природный газ предоставляется в денежной форме. Получатели субсидии должны оплачивать счета за газ в полном объеме.

Стоит отметить, что до 31 января 2019 года субсидия предоставлялась в неденежной форме – сумма субсидии за природный газ записывалась на личный счет потребителя согласно спискам УТСЗН, которые предоставлялись в конце отчетного месяца.

В сфере жилищно-коммунальных услуг (включая индивидуальное отопление газом), для оплаты которых государство предоставляет льготы и устанавливает субсидии, применяются корректирующие коэффициенты, социальные нормы и нормативы.

Социальная норма определяет, на какую площадь вы можете получить льготу или субсидию.

Социальный норматив для индивидуального отопления природным газом – это базовый норматив, который устанавливается в куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц. Установлен в размере: 4,5 куб. м на 1 кв. м. С 1 мая 2019 года этот норматив будет снижен до 4 куб. м на 1 кв. м (основание – Постановление КМУ №1176 от 27.12.2018 г.).

Однако это базовый норматив, к которому применяются корректирующие коэффициенты, которые устанавливаются для каждого региона и зависят также от того, в каком доме вы проживаете. Заметим, что с 1 октября 2014 года до 2 ноября 2015 года корректирующие коэффициенты зависели от типа дома – частный (индивидуальный) или многоквартирный. После указанной даты – от количества этажей здания.

Поэтому социальная норма определяет, на какую площадь вы можете получить льготу (или субсидию), а социальный норматив и корректирующий коэффициент – объем природного газа в расчете на 1 кв. м этой площади.

Вы можете самостоятельно рассчитать объем газа, на который вы сможете получить льготу (льготную норму) или субсидию для возмещения расходов на индивидуальное отопление в отопительный сезон по следующей формуле:

социальная норма × социальный норматив × корректирующий коэффициент куб. м в месяц

Обратите внимание, льгота на индивидуальное отопление назначается в отопительный период и при наличии у потребителя счетчика газа.

Субсидия на твердое топливо

Жилищная субсидия на приобретение твердого печного топлива назначается в случае, когда домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.

Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа и твердого печного бытового топлива назначается один раз в календарный год по личному обращению граждан.

Жилищная субсидия назначается исходя из размера дохода лиц, входящих в состав домохозяйства за предыдущий календарный год.

Средства перечисляются на счет гражданина, которому назначена субсидия.

Как оформить субсидию: заполнение документов

Так какие документы нужны для оформления субсидии? Практически никаких. Только правильно заполненные заявление и декларация. Но тут-то и возникают проблемы. Украинцы не привыкли считать свои доходы до копейки, поэтому и возникают некоторые неприятные моменты.

Декларация – листок формата А4 с множеством полей, которые нужно заполнить:

С паспортными данными, как правило, проблем не возникает. Заполняют на того, на кого открыты лицевые счета (все субсидии оформляют на одно лицо).

Данные второго пункта можно найти в техпаспорте на квартиру. В третьем нужно указать всех прописанных в квартире лиц.

В графе «Пометки» можно указать всех, кто не проживает по месту регистрации, кто не работает и так далее.

В графу доходы нужно вписать все финансовые поступления:

оплату за труд по месту работы;

пенсионное обеспечение;

стипендию;

прибыль (для предпринимателей);

гонорары;

доход от продажи (имущественного или неимущественного характера);

материальную помощь;

алименты;

дивиденды;

прибыль от паев и сдачи в аренду помещений.

Все это учитывается и влияет на размер обязательной платы. При оформлении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг нужно указать период, в которой один из членов семьи, возможно, не работал.

Чтобы не возникало вопросов: как оформить субсидию в Украине правильно, нужно внимательно читать все пункты. Написанное не разрешается исправлять.

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Обязательным является и заполнение заявления:

В заявлении указывают:

в правом верхнем углу – название отделения собеса, куда отправится документ;

паспортные данные, фактическое место проживания, идентификационный код и контактный телефон;

цель предоставления;

вид коммунальных услуг, на которые требуется субсидия.

рассматривался ли вопрос назначения субсидии комиссией, созданной местными органами власти (на основании обследования условий проживания семьи).

Комиссия принимает решение о неназначении субсидии, если:

владельцы счетов – разные люди;

была произведена покупка более чем на 50 тыс. грн;

дом или квартира сдается в аренду;

в жилом помещении проживает больше/меньше зарегистрированных лиц.

Все данные проверяются на протяжении 10 дней, после чего сотрудники социальных служб дают ответ заявителю по указанному им телефону. После этого субсидия начисляется тем, кому она положена.

На данном этапе развития страны многим украинцам без субсидий заплатить по всем счетам будет очень сложно. Есть много сторонников и противников такой политики. Но нужно выполнить требования МВФ и уровнять плату за коммуналку с европейскими стандартами. Хотя это не получится сделать с доходами среднестатистического украинца. Некоторые пункты были доработаны, другие – дополнены. Всем, кто нуждается в помощи, государство готово помочь. Но только тем, кому положена субсидия.

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(41 оценок, среднее: 3,07 из 5)