За последние годы украинцы почувствовали на себе много изменений. Значительно возросли цены на коммунальные услуги, но доходы остались практически прежними. Раньше тарифы были искусственно занижены за счет государственных дотаций. Их заменили адресной помощью. Правительство аргументировало это тем, что богатые должны платить по счетам 100%, а несостоятельному населению нужно помогать. Но как рассчитать субсидию? Для многих это неизведанная тайна.
Субсидия в Украине: что поменяется?
В Кабинете министров сообщается: субсидии планируется давать тем семьям, где на оплату коммунальных услуг тратится больше 15% общей прибыли. Об этом указано в программе действий правительства:
«В семье украинцев не должно уходить больше 15% прибыли за оплату коммунального обслуживания. Если затраты превышают этот уровень, необходима государственная поддержка», – утверждается в документации.
Правительство имеет планы по снижению цены энергоресурсов с помощью усиления конкуренции на энергетическом рынке, активации собственной добычи энергоресурсов, в первую очередь нефти и газа. Кроме того, кабинет министров хочет изменить поставки энергетических ресурсов в Украину, а также в будущем создавать запасы энергоресурсов на 2 месяца.
Кстати, по законопроекту госбюджета на 2020 год, внесенному правительством, планируется снижение затрат на субсидии на 14,5%. В правительстве сообщили, что этих средств будет достаточно для всех, кто обратится за субсидией.
По результатам рассмотрения заявки на получение субсидии, Комиссия, занимающаяся вопросами назначения жилищных субсидий, может удовлетворить заявление и предоставить субсидирование на всю общую площадь дома либо квартиры, при условии превышение социальной нормы, рассчитанной для домохозяйства, не более чем на 30%.
Новые правила назначения субсидий в Украине: что принесет 2020 год
В 2020 году будут параллельно использоваться два механизма монетизации субсидий – безналичный и наличный.
Первый – заработал еще 1 января 2019 года. Он предусматривает, что деньги субсидиантам будут начислять на специальный банковский счет, с которого потребители смогут оплачивать коммунальные услуги. Если после завершения отопительного сезона на счету останутся средства, их можно будет использовать по своему усмотрению.
Второй предполагает, что люди, которым субсидия была назначена с октября, в марте смогут получить деньги «на руки». Учитывая, что в стране около 4 млн получателей субсидий, ежемесячно украинцы будут получать 6 млрд грн наличными.
Данный механизм будет работать в экспериментальном порядке. «Это делается для того, чтобы к маю иметь представление о том, какой из двух вариантов является наиболее эффективным», – пояснил министр социальной политики Андрей Рева.
Для справки:
- кредит наличными без справки о доходах выдается, как правило, сроком до 30 дней и на сумму до 4000 грн при первом займе;
- оформить кредит под 0 процентов можно в 8-ми финансовых компаниях;
- занять денег до зарплаты можно не только у друзей или родственников, но и в микрофинансовых компаниях.
Если лицо действительно находится в затруднительном положении, то ему следует обратиться в комиссию по социальной защите с просьбой засчитать только один прожиточный минимум.
Государство негласно пытается привить любовь к труду у всех украинцев, а также оформить все трудовые отношения официально.
В конце апреля 2018 года, Кабинет министров внес ряд изменений в процедуру предоставления субсидий:
- субсидии не будут назначать, если в собственности у одного из членов семьи есть автомобиль возрастом менее пяти лет;
- в декларации необходимо указывать доходы от аренды;
- отменяются субсидии для квартир, площадь которых превышает 120 кв. м, и домов, с площадью более 200 кв. м. (исключение предоставляется для приемных семей и домов семейного типа);
- безработным для получения субсидии необходимо встать на учет в центр занятости, а в противном случае лицам трудоспособного возраста автоматически засчитывается доход в три прожиточных минимума.
2020 год привнес свои изменения. На этот раз они коснутся ужесточения проверок реальных доходов граждан. Часто возникают ситуации, когда субсидию удается получить тем категориям граждан, кому она не положена. Коррупционные схемы, подмена документов, скрытие дополнительных доходов – в ход идут все средства. Именно поэтому, согласно принятому закону от 19 декабря 2019 года, с 01.01.2020 вводятся новые правила верификации подлинности документов. Процесс будет состоять их трех этапов:
- Первичная сверка на момент подачи документов. Сотрудник проверяет бумаги на подлинность.
- Мониторинг поступления финансов. Будет отслеживаться путь денежных средств от момента начисления, до момента получения ассигнаций на руки.
- Проверка использования выделенных денег. Последний пункт – вынужденная мера, к которой привели частые случаи не целевого распределения финансов. Семьи, которым была назначена субсидия, получали наличные и тратили их на свои личные потребности, а не покрывали ими стоимость КУ. Таким образом долг за услуги (не более 15% реальной стоимости) возрастал.
Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг также не будут назначать при наличии просроченной более чем на месяц задолженности, превышающей 20 необлагаемых налогом прибылей граждан (это 340 грн) на день обращения за назначением жилищной субсидии, говорится в постановлении № 62, которое Кабмин принял еще в 2019 году.
Целью подобных нововведений, как и раньше, является противодействие злоупотреблением действующими социальными программами, а также предотвращение получения государственной помощи людьми, которые скрывают свои доходы.
Для справки:
- кредит наличными без справки о доходах выдается, как правило, сроком до 30 дней и на сумму до 4000 грн при первом займе;
- оформить кредит под 0 процентов можно в 8-ми финансовых компаниях;
- занять денег до зарплаты можно не только у друзей или родственников, но и в микрофинансовых компаниях.
Кому положена субсидия и кто имеет право на коммунальную субсидию?
По законодательству Украины право на получение государственной субсидии имеют семьи, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг (в пределах установленных норм потребления и с учетом льгот) превышают размер обязательного процента платежа. Сумма платежа для каждого домохозяйства определяется индивидуально и зависит от совокупного дохода семьи.
Одним из нововведений правительства является временная отмена льгот на квартиру. Таким образом, на период получения субсидии гражданам, имеющим льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, они начисляться не будут. Однако расчет субсидии будет производиться с учетом льгот на оплату услуг, и объем обязательного платежа за услуги ЖКХ будет зависеть исключительно от доходов семьи.
Жилищно-коммунальная субсидия оформляется на одного из зарегистрированных членов домохозяйства (семьи), на имя которого открыты лицевые счета на оплату коммунальных услуг. Остальные члены домохозяйства для назначения субсидии должны подтвердить свое согласие на доступ и обработку персональных данных. Квартиросъемщики, которые оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договором аренды, также имеют право на предоставление субсидии.
Право на получение субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляется тем гражданам, чье жилье не обеспечивается электро-, тепло- или газоснабжением для обогрева. При этом если жилые помещения отапливаются одновременно несколькими способами (тепловая энергия и/или природный газ и/или электроэнергия), субсидия назначается и выплачивается только на один вид топлива.
Кто НЕ имеет права на коммунальную субсидию?
Вследствие обновления правительственной программы предоставление доплат на оплату коммунальных платежей, назначение жилищной субсидии происходит с учетом имущественного положения соискателя. В связи с этим примерно 15-20% субсидиантов лишаются льгот на услуги ЖКХ.
В соответствии с обновленными правилами назначения и новым порядком переоформления субсидий на 2020 год, право на получение субсидии потеряли следующие категории граждан:
- арендодатели, которые не задекларировали доходы от сдачи имущества в аренду;
- лица, которые совершили единовременную покупку или оплатили услуги стоимостью более 50 000 гривен;
- собственники автомобилей со дня выпуска которых прошло менее 5 лет (исключение составляют мопеды или машины, выданные соцорганами);
- лица, которые в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией получили наследство или иным законным способом приобрели право собственности на земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство;
- должники по оплате жилищно-коммунальных услуг, общая сумма задолженности которых превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн);
- собственники жилых помещений с большой квадратурой: площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м. (ограничение не распространяется на детские дома семейного типа, приемные и многодетные семьи);
- лица трудоспособного возраста, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в Центре занятости как безработные. Таким гражданам органы УТиСЗН автоматически зачисляют в доход три прожиточных минимума, что существенно снижает вероятность начисления субсидии.
Как получить жилищно-коммунальную субсидию в Украине в 2020 году
Процедура оформления субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг осуществляется структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения (собес) по месту регистрации заявителя (для арендаторов – по месту жительства). Назначение субсидии осуществляется на основании заявления и декларации. Документы могут быть поданы лично или отправлены по почте. Кроме того, в Украине работает система онлайн-оформления субсидий.
Министерство социальной политики Украины обнародовало информацию об упрощении порядка предоставления субсидий. Согласно заявлению украинского правительства, такое решение принято в связи с регулярным повышением тарифа на жилищно-коммунальные услуги (в частности – на газ, холодную и горячую воду, электроэнергию и теплоснабжение). Вам потребуется следующий перечень документов для получения субсидии (обновленный список):
- заявление на субсидию;
- договор аренды (при найме жилья);
- декларация о доходах.
На какой срок назначается жилищная субсидия?
Коммунальная субсидия предоставляется с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона, но не более чем на 12 месяцев и рассчитывается:
- на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября;
- на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.
Для арендаторов жилья (квартирантов) правила получения субсидии несколько иные. Возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг осуществляется при наличии договора найма (аренды). Субсидия предоставляется до конца месяца, в котором истекает срок действия договора аренды, но не более чем на 1 год. Автоматического переоформления субсидии для квартирантов не предусмотрено и для дальнейшего получения компенсации на оплату ЖКХ арендатору необходимо лично обратиться в УТиСЗН.
Для домохозяйств, использующих природный газ/электроэнергию для индивидуального отопления, размер субсидии на отопительный сезон рассчитывается с 16 октября по 15 апреля включительно.
В некоторых случаях субсидия может быть назначена за прошедший период. В частности, при обращении в течение двух месяцев с начала отопительного (неотопительного) сезона субсидия назначается с начала такого сезона. Подобная норма действует и в отношении граждан, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Субсидия им может быть назначена со дня возникновения соответствующего права, но не более чем за 6 месяцев до обращения за субсидией.
При отсутствии изменений в семье перерасчет субсидий осуществляется автоматически и не требует дополнительного обращения в органы соцзащиты. Однако основным моментом для сохранения жилищной субсидии является своевременное погашение своей части платежа за услуги ЖКХ.
Переназначения жилищной субсидии на следующий отопительный (неотапливаемый) сезон для некоторых категорий субсидиантив осуществляется после предоставления новых заявлений и деклараций. В частности, это:
- внутренне перемещенные лица. Для оформления субсидии ВПО больше не нужно подавать договор найма жилья, основанием для начисления компенсации является акт обследования материально-бытовых условий семьи;
- граждане, которые обращаются за денежными выплатами на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
- семьи, в которых количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в прошлом сезоне меньше, чем количество прописанных.
Как рассчитать субсидию?
Алгоритм действий при самостоятельном расчете размера жилищной субсидии следующий:
- определение среднемесячного совокупного дохода семьи;
- расчет обязательного процента платежа за услуги ЖКХ;
- расчет размера обязательного платежа.
При расчете совокупного дохода семьи не учитывается государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также помощь внутренне перемещенным лицам. Другие виды социальных выплат (в том числе стипендия) подлежат учету.
Для частных предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения, совокупный доход (независимо от полученной прибыли) за каждый месяц рассчитывается по следующему принципу:
- плательщикам единого налога 1-й группы засчитывается доход на уровне минимальной заработной платы, установленной Кабмином;
- плательщикам единого налога 2-й группы – два размера минимальной зарплаты;
- плательщикам единого налога 3-й группы – три размера минимальной зарплаты.
Калькулятор расчета субсидий
Сам по себе расчет субсидии достаточно сложный, так как связан с использованием множества критериев и применением различных коэффициентов и формул. Чтобы упростить для граждан этот процесс, Министерство социальной политики Украины разработало онлайн-калькулятор субсидии.
Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение о порядке назначения и предоставления населению субсидий. Согласно нововведениям, при назначении бесплатной компенсации на оплату ЖКХ в совокупном доходе граждан теперь не будут засчитываться:
- стоимость безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок;
- стоимость ортопедических изделий и средств реабилитации;
- суммы регрессных выплат (возмещение вреда за повреждение здоровья работника).
Еще одним нововведением КМУ при назначении субсидии на 2020 году является послабление для пенсионеров. Изменена система учета доходов. Теперь неработающие пенсионеры будут оформлять субсидию по новым правилам. Вместо совокупного дохода за предыдущий год, при расчете компенсации им будет учитываться доход только за предыдущий перед обращением месяц.
Субсидия на газ: новые нормативы
С 1 февраля 2019 года субсидия за природный газ предоставляется в денежной форме. Получатели субсидии должны оплачивать счета за газ в полном объеме.
Стоит отметить, что до 31 января 2019 года субсидия предоставлялась в неденежной форме – сумма субсидии за природный газ записывалась на личный счет потребителя согласно спискам УТСЗН, которые предоставлялись в конце отчетного месяца.
В сфере жилищно-коммунальных услуг (включая индивидуальное отопление газом), для оплаты которых государство предоставляет льготы и устанавливает субсидии, применяются корректирующие коэффициенты, социальные нормы и нормативы.
Социальная норма определяет, на какую площадь вы можете получить льготу или субсидию.
Социальный норматив для индивидуального отопления природным газом – это базовый норматив, который устанавливается в куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц. Установлен в размере: 4,5 куб. м на 1 кв. м. С 1 мая 2019 года этот норматив будет снижен до 4 куб. м на 1 кв. м (основание – Постановление КМУ №1176 от 27.12.2018 г.).
Однако это базовый норматив, к которому применяются корректирующие коэффициенты, которые устанавливаются для каждого региона и зависят также от того, в каком доме вы проживаете. Заметим, что с 1 октября 2014 года до 2 ноября 2015 года корректирующие коэффициенты зависели от типа дома – частный (индивидуальный) или многоквартирный. После указанной даты – от количества этажей здания.
Поэтому социальная норма определяет, на какую площадь вы можете получить льготу (или субсидию), а социальный норматив и корректирующий коэффициент – объем природного газа в расчете на 1 кв. м этой площади.
Вы можете самостоятельно рассчитать объем газа, на который вы сможете получить льготу (льготную норму) или субсидию для возмещения расходов на индивидуальное отопление в отопительный сезон по следующей формуле:
социальная норма × социальный норматив × корректирующий коэффициент куб. м в месяц
Обратите внимание, льгота на индивидуальное отопление назначается в отопительный период и при наличии у потребителя счетчика газа.
Субсидия на твердое топливо
Жилищная субсидия на приобретение твердого печного топлива назначается в случае, когда домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.
Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа и твердого печного бытового топлива назначается один раз в календарный год по личному обращению граждан.
Жилищная субсидия назначается исходя из размера дохода лиц, входящих в состав домохозяйства за предыдущий календарный год.
Средства перечисляются на счет гражданина, которому назначена субсидия.
Как оформить субсидию: заполнение документов
Так какие документы нужны для оформления субсидии? Практически никаких. Только правильно заполненные заявление и декларация. Но тут-то и возникают проблемы. Украинцы не привыкли считать свои доходы до копейки, поэтому и возникают некоторые неприятные моменты.
Декларация – листок формата А4 с множеством полей, которые нужно заполнить:
С паспортными данными, как правило, проблем не возникает. Заполняют на того, на кого открыты лицевые счета (все субсидии оформляют на одно лицо).
Данные второго пункта можно найти в техпаспорте на квартиру. В третьем нужно указать всех прописанных в квартире лиц.
В графе «Пометки» можно указать всех, кто не проживает по месту регистрации, кто не работает и так далее.
В графу доходы нужно вписать все финансовые поступления:
- оплату за труд по месту работы;
- пенсионное обеспечение;
- стипендию;
- прибыль (для предпринимателей);
- гонорары;
- доход от продажи (имущественного или неимущественного характера);
- материальную помощь;
- алименты;
- дивиденды;
- прибыль от паев и сдачи в аренду помещений.
Все это учитывается и влияет на размер обязательной платы. При оформлении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг нужно указать период, в которой один из членов семьи, возможно, не работал.
Чтобы не возникало вопросов: как оформить субсидию в Украине правильно, нужно внимательно читать все пункты. Написанное не разрешается исправлять.
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Обязательным является и заполнение заявления:
В заявлении указывают:
- в правом верхнем углу – название отделения собеса, куда отправится документ;
- паспортные данные, фактическое место проживания, идентификационный код и контактный телефон;
- цель предоставления;
- вид коммунальных услуг, на которые требуется субсидия.
- рассматривался ли вопрос назначения субсидии комиссией, созданной местными органами власти (на основании обследования условий проживания семьи).
Комиссия принимает решение о неназначении субсидии, если:
- владельцы счетов – разные люди;
- была произведена покупка более чем на 50 тыс. грн;
- дом или квартира сдается в аренду;
- в жилом помещении проживает больше/меньше зарегистрированных лиц.
Все данные проверяются на протяжении 10 дней, после чего сотрудники социальных служб дают ответ заявителю по указанному им телефону. После этого субсидия начисляется тем, кому она положена.
На данном этапе развития страны многим украинцам без субсидий заплатить по всем счетам будет очень сложно. Есть много сторонников и противников такой политики. Но нужно выполнить требования МВФ и уровнять плату за коммуналку с европейскими стандартами. Хотя это не получится сделать с доходами среднестатистического украинца. Некоторые пункты были доработаны, другие – дополнены. Всем, кто нуждается в помощи, государство готово помочь. Но только тем, кому положена субсидия.
Добрый день! Скажите, пожалуйста, могут ли мне отказать в назначении субсидии? Моя сестра прописана у меня в доме, но выехала на ПМЖ в Израиль еще 5 лет назад. Там вышла замуж и родила ребенка. Сейчас получила уже гражданство. В данный момент она сидит в неоплачиваемом декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Никакой материальной помощи или переводов никогда я оттуда не получала. Спасибо.
Людмила, добрый день! Вам нужно предоставить справку о том, что сестра получила гражданство в другой стране и написать заявление на комиссию, чтобы ваш вопрос рассмотрели в индивидуальном порядке.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,мой папа живёт в одной квартире,а прописан один в другой,в которой живу я с семьёй.Мы за него получаем субсидию на газ.Та же квартира в которой он живёт ,до сих пор записана на мою умершую маму и на неё же записаны газовый договор.5 лет так и пользовались субсидией,но в этом году газ.хозяйство перезаключают договора.Как нам правильно поступить что бы пользоваться газом в двух квартирах и получать субсидию в одной ,где живу я с семьёй?
Максим, вы имеете право получать субсидию в той квартире, где прописаны все члены семьи, в том числе и ваш папа. Заключить договор в другой квартире теперь сможет ваш папа, как вдовец, а вот субсидию на газ в этой квартире могут и не дать, так как здесь никто не прописан (если я правильно поняла из выше сказанного вами текста).
добрый день! Я получаю субсидию. Проживаю в квартире одна. Вышла замуж 12.06.20 . Муж учится в другом городе на стационаре . Фактически там живет и прописан. Будет ли мне отказано в субсидии.
Ирина, вам нужно предоставить справку о доходах вашего мужа (стипендии). По новым правилам, при начислении субсидии учитываются доходы всех членов семьи, даже если они не прописаны в одной квартире.
Добрый день. Если я куплю автомобиль за 100000 грн. в кредит субсидию заберут?
Здравствуйте, Михаил! К сожалению, не дадут.
Добрый день !
Подскажите, пожалуйста, cитуация следующая –
есть официальный муж (месяц с момента росписи), но в квартире не прописан.
Есть вероятность, что его посадят в тюрьму – если муж будет в тюрьме, могу ли я получать субсидию, как получала ранее, до росписи?
Заранее спасибо большое за ответ !
Добрый день, Яна! Да, вы сможете получать субсидию, в таком случае нужно будет предоставить справку в собес о том, что он находится в местах лишения свободы.
Добрый день! Я и моя супруга пенсионеры, также в квартире проживает дочь (инвалид 3 группы, не может работать по состоянию здоровья), внук 7 лет. Также ещё прописан сын, который живёт в другом городе, у него своя квартира и своя семья. Выписаться сын не может из-за отсутствия времени и волокиты с военкоматом. Можем ли мы претендовать на субсидию не учитывая доход сына.
Владимир, попробуйте обратиться к начальнику соц. службы по назначению субсидии. Не говорите, что сыну некогда, а придумайте какую – то более уважительную причину (например, нет возможности сняться с учета в военкомате, чтобы выписаться и т.д.). Можно подать заявление на комиссию и там описать ситуацию, что сын проживает в другом городе с семьей и не имеет возможности выписаться из- за проблем с военкоматом, а у вас тяжелое материальное положение и вы нуждаетесь в субсидии. Если понадобится, пусть сын возьмет справку с места работы в городе проживания и предоставит копии квитанций об оплате жилья в другом городе.
Добрый день! Сын учится за границей на бюджете, положена ли нам субсидия? Если да, то подойдет ли справка на иностранном языке (об обучении) или нужно переводить?
Добрый день, Наталья! Скорее всего вам откажут в назначении субсидии. Но лучше уточните в своем Отделе субсидий.
Добрый день. Мне отказано в приеме документов для оформления субсидии. Мой бывший муж, на данный момент, прописан в квартире, но не проживает с 2014 года. Официально мы разведены 6.06.20г. Мною предоставлена справка, что он прописан в РФ, имеет паспорт РФ, и указано гражданство Россия. Соцзащита требует справку о доходах мужа, которую я не могу предоставить. Правомерны ли их действия?
Заранее благодарю.
Да, правомерны. Вам нужно выписать мужа и тогда будете получать субсидию без учета его доходов.
Здравствуйте. Такая ситуация: есть муж с официальной минимальной зарплатой и есть 2 ребёнка (1 – 10лет, 2 – 4годика). Со вторым ребёнка находилась в официальном декрете до 4 лет (все 4 года получала субсидию). После исполнения 4 лет ребёнку – уволилась с работы. Не работаю. Субсидию забрали, т. к. Я считаюсь трудоспособной. Вопрос? Могу ли я не работая, но сделать справку по уходу за ребёнком до 6 лет – заново получить субсидию? Или только нужно ставать на биржу?
Вам нужно встать на учет в ЦЗ. Справка до 6 лет дает право сидеть в неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком, но это только тогда, когда вы работаете, а если уже уволились, то эта справка никаких льгот не дает.
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. С 22.05.19 по 25.05.20 я стояла на учете в Центре занятости. С 26.07.19 по 16.04.20 училась на курсах от ЦЗ. Выплаты пособия были прекращены 17.02.20. Причем выплаты за январь и февраль были меньше минимальной зарплаты. Какие доходы будут назначены для расчета субсидии на отопительный период с октября 2020, если я устроилась на работу только в середине июня и мой доход за июнь будет меньше минималки? В мае получается я на учете в ЦЗ стояла, но выплат уже не было и курсы закончились. ЦЗ работу не предлагал, они только регистрировали новых безработных. Боюсь, что субсидию на зиму с меня снимут. В квартире прописана я и мама пенсионерка с пенсией 2200грн. Источник: https://deltafinance.com.ua/ru/subsidii-v-ukraine-oformlenie-raschet/
Ирина, в следующем году при расчете субсидии скорее всего будут внесены какие-то изменения из за карантина. Очень многие люди остались вообще без дохода. Но даже если по старым правилам считать: ваш доход был минимальным в январе и феврале, до мая вы числились в ЦЗ. С июня уже работаете. Все шесть месяцев где – то числились.Если возникнут какие то проблемы с начислением субсидии, вам нужно написать заявление на комиссию и все что вы изложили выше, описать в этом заявлении. Вам просто посчитают в те месяца, где не было отчислений, доход, равный трем прожиточным минимумам.
Здравствуйте! Мне отказали в субсидии. Я сижу дома с ребенком 4 года, есть справка ВКК т. к. ребенок часто болеет, возможности выйти на работу нет. Есть официальное место работы, куда я и занесла справку ВК естественно предприятие налог НП платит т. к. я дома с ррбенком. В отдела субсидий говорят, что я не плачу единый налог и поэтому отказали в субсидии. Что мне делать?
Ольга, с 3 до 6 лет налог не платится. Вам нужно уволиться и встать на учет в Центр занятости.
Добрый день! Я выписалась и уезжаю на пмж в Европу. В квартире прописана мама(85 лет,пенсия 2100гр) и мой сын (18лет ,учится на платной основе в универе).Сын уезжает на пмж со мной, но остается прописанным в квартире. Помогать материально маме буду(переводить на карточку)Имеет ли мама право на субсидию?
Ваша мама имеет право на субсидию, но нужно будет предоставить справку о том, что сын не будет проживать в этой квартире.
Здравствуйте!
Ситуация такая: в доме мне принадлежит 1/3 часть, а моей пожилой бабушке – 2/3. В этом доме я не прописана и не проживаю, уже несколько лет бабушка оформляет субсидию на себя. Сейчас собираюсь покупать квартиру в другом городе, в связи с этим волнует вопрос: будет ли моя бабушка продолжать получать субсидию и нужно ли в декларации указывать покупку квартиры мной? И как начисляется субсидия: по прописанным или по собственникам??
Заранее спасибо за ответ.
Анна, субсидия назначается и по прописанным и по собственникам. Если вы купите квартиру в другом городе, об этом все равно узнает соц. служба, поэтому лучше сами сообщите. Ваша бабушка через 12 месяцев после покупки квартиры сможет снова получать субсидию.
Здравствуйте! У меня назначена субсидия с октября 2019 по апрель 2020. Проживала одна с несовершеннолетним ребенком. С 1 апреля я в официальном декрете, нахожусь в положении, роды на июнь и 25 апреля вышла замуж. У мужа минимальная зарплата, прописка по другому адресу. В связи с карантином, паспорт ещё не меняла. Оставят ли за мной субсидию, какие теперь данные нужно предоставить и могу ли продлить на неотопительный сезон?
Ольга, вам необходимо сняться с учета в ЦЗ (причем срочно) и оформить декретные выплаты в ФСС. Что касается минималки у мужа и несовершеннолетнего ребенка, то можете оформить в ФСС пособие как малообеспеченная семья. Паспорт не меняли, не беда. Несите старый паспорт и свидетельство о браке. Но паспорт лучше поскорее поменять, чтобы после родов оформить пособие на новорожденного ребенка в ФСС. Для оформления пособия для малообеспеченной семьи необходимы: справка о составе семьи, паспорта (мужа в том чтсле), ИНН, свидетельство о рождении ребенка (а после родов свидетельства двух детей).
Здравствуйте! Отправила вам позавчера здесь комментарий, но вы его почему-то проигнорировали(( Не подскажете почему?
Здравствуйте Елена! Повторите свой вопрос, пожалуйста.
Больше года назад моя мать-пенсионерка приобрела квартиру и сейчас там проживает одна. Так как год после покупки уже прошёл, она решила оформить субсидию. Сложности возникли при заполнении декларации в третьем разделе, так как в отчётном периоде предыдущего года помимо своей минимальной пенсии она также ежемесячно получала на свой банковский счёт материальную помощь от моего гражданского мужа в размере 4000грн. Деньги мы ей и сейчас регулярно отсылаем, так как она просто не в состоянии прожить на ту пенсию, которую ей платит наше государство!! Возникает вопрос, нужно ли нам указывать в декларации эти перечисления на её банковский счёт или нет, так как мой муж уже начал переживать, что в результате налоговая может наехать на него признав эти перечисления как нелегальную зарплату? Или же всё-таки учитывая что эти перечисления не превышали отметку в 5000грн., то есть под прицел финмониторинга банка не должны попасть, то проще будет в декларации их просто не указывать, как думаете?
Добрый день, Елена! Не указывайте. Даже если налоговая когда-нибудь и докопается, то у вас есть законное право помогать родственнику и эта помощь не должна облагаться налогом.
Здравствуйте! Насколько я понимаю, что не один я столкнулся с комментарием отдела субсидий, об необходимости ИНН кода на детей.
1. Объясните по возможности всю необходимость получения этого кода на двухлетнего ребенка, и какое отношение это имеет к получении субсидии, ведь двухлетний ребенок не работает и не платит налоги.
2. Если возможно – процитировать пункт или сделать ссылку на ресурс об этом нововведении или где это конкретно можно прочитать
3. На данный момент жена с ребенок за 200 км от города. Из-за сложившейся ситуации с эпидемией нет возможности поехать и взять свидетельство о рождении, что бы сделать ИНН код, как быть в таком случае?
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если я приобрел квартиру в конце ноября 2019г., то мне не положена субсидия до декабря 2020, не смотря на то, что я имею статус безработного и получаю пособие?
Добрый день, Артем! Да, вы не имеете право на субсидию в течении года, если купили квартиру.
Нужны ли для оформеняи субсидии делать идентификационные коды детям (6 мес, 8 лет и 9 лет)?
Из соц служби прислали коментарий что нужно.
Добрый день, Лена! Интересные нововведения, конечно. До этого было достаточно свидетельства о рождении до 14 лет. Но подать заявление на оформление ИНН можно в любом возрасте. Однако потребность в нем появляется, обычно, с 16-ти лет. Стоить отметить, что если вы относитесь к категории граждан, которые по религиозным соображениям не желают получать код – вам нужно сообщить об этом и занести специальную информацию в паспорт. Список документов для получения ИНН – свидетельство о рождении (для несовершеннолетних) и заявление (в налоговой).
Здравствуйте. Я оформила субсидию в первый раз(2019-2020г). Мне деньги начисляли на банковский счет, с которого оплачивались коммунальные услуги. После завершения отопительного сезона на счету остались средства, их можно будет использовать по своему усмотрению. Мне сказали, что остаток денег нельзя забрать, так как я оформляла субсидию в первый раз. Это правда?
Ирина добрый день! Если у вас остались деньги на карточке вы можете их снять. Это никак не повлияет на решение о назначении субсидии на будущие периоды.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста. Я мать в декрете без официального мужа. В квартире прописанная только я. Есть ребенок 9 месяцев не прописан. Нужно ли его вносить в список жильцов или указывать только себя как зарегистрированную. Как провильно все сделать?
Добрый день,Оксана! Ребенок считается прописанным по месту прописки матери, поэтому нужно вносить его в список жильцов.
Добрый день, хотим попытаться подать на субсидию, но есть задолженость по оплате за газ. Какая вероятность что нам одобрят?
Добрый день, нужно погасить задолженность за газ, так как не дадут субсидию.
В газовом хозяйстве можно заключить договор реструктуризации, Ваш долг разделят на оплату частями и с этим договором в отдел субсидии.
Здравствуйте! Я с сыном прописана в квартире, получаю субсидию. В этом году сын заканчивает школу и будет поступать в институт, если он поступит на контракт, имею ли я дальше право получать субсидию?
Здравствуйте, Евгения! Если на контракт, то вы будете иметь право на субсидию.
Здравствуйте. У меня мама пенсионер получающий субсидию. В сложившихся обстоятельствах не могу приехать лично и помочь материально, а банковская карта у нее только пенсионная. Если я переведу на нее сумму, например, 200-300 $, не повлечет ли это за собой лишение субсидии?
Здравствуйте. Этот факт не повлияет на получение субсидии, не беспокойтесь.
добрый день.
оформляла льготу на коммуналку как многодетная семья, 3 детей. в нашем доме подключены только вода и электроэнергия и поставщиком этих услуг (организация, на счёт которой мы оплачиваем услуги) является осбб.
сегодня от отдела льгот получила следующее сообщение:
Narah.pilga 0.00
Zalyshok 0.00
Dani po poslugam ne nadani. Prosymo zvernutisa do komunalnyh pidpryemstv.
в какое коммунально предприятие я должна обратиться и какие данные взять?
Добрый день, Ольга. Вам нужно обратиться в ОСББ.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста как быть в такой ситуации.
Моя бабушка 81 год неработающий пенсионер на минимальной пенсии, оформила субсидию. После оформления субсидии через несколько месяцев она вступила в наследство от своего покойного мужа на вторую половину квартиры, в которой они совместно проживали. Согласно законодательству она больше не имеет права на субсидию, о чем получила соответствующее письмо из отдела субсидий. По факту ее материальное положение никак не улучшилось, так как реальной прибыли она от этой квартиры не получила, а живет как и раньше. Стоит ли обращаться к комиссии чтобы рассмотрели ее случай отдельно или просто обращаться снова по истечению 12 месяцев после вступления в наследство?
Юля, добрый день! Вы правы, доход не увеличился, а факт получения наследства стал преградой для получения субсидии. Несправедливо, но такие у нас законы… Вам лучше обратиться через год в службу субсидий.
Добрый день, подскажите, в связи с карантином, есть ли эелектронная форма подачи документов на субсидию? и какие сроки подачи на летний период?
Александра, добрый день! Вы можете подать документы и в мае месяце, вам посчитают с июня субсидию.
Я был работающим пенсионером до марта 2020 года.Пенсия 2000 грн, зарплата была 5000 грн, получал субсидию. С начала карантина меня отправили в отпуск за свой счёт. Зарплату я не получаю. В ПФ зарплата за март не указана, и, думаю, это видно тем, кто субсидию назначает! А вот размер субсидий совсем не изменился… Сейчас квартплата соствляет больше 50% доходов (пенсии). Мне не с чего её платить… Что делать? А если не заплачу – субсидию снимут!
Добрый день, Юрий! Доход за март 2020 года будут учитывать при начислении субсидии со следующего отопительного сезона. Уменьшение дохода сейчас не влияет на получение субсидии в этом месяце.
Добрый день. Я предприниматель на общей системе налогообложения. Доходов сейчас нет (думаю уже о закрытии предпринимательства), могу ли я на следующий отопительный сезон подать заявление о назначении субсидии?
Добрый день, Валентина! Субсидия назначается по вашим доходам, вне зависимости от того, предприниматель вы или наемный сотрудник. Поэтому, конечно можете подать заявление.
Если в этом месяце не начислили субсидию, а на сайте стоит, что в этом месяце еще положено, как быть?
Добрый день, Елена! Вам необходимо проконсультироваться, обратиться в органы соцзащиты.
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться в ситуации:
В прошлом году мне была одобрена и выплачена субсидия на отопительный сезон т.к.(прописаны 2 чел.(я и мама/пенсионер/), проживаю один, зарабатываю официальную минимальную зарплату(3800 тот год…4200-этот год . ).
В этом году снова обратился за получением субсидии,но мне прислали письмо с отказом. У меня изменилось только то,что я женился в октябре 2020г.,в тот момент (теперь уже ,моя жена) была уже в положении и официально не работала и на бирже труда ещё не состояла. Прописку она не меняла(прописана у родителей),та и живёт большую часть времени там же(так как со своими доходами всё ни как не могу доделать ремонт своими силами(не хватает денег на строй.материалы…работы делаю сам). Ей уже рожать на днях,а я все квартиру не могу привести в порядок,чтоб привести семью в квартиру ,а не “сарай барачного типа”). Вобщем моя материальная ситуация – жееесть(моя мин зарплата распределяется на ещё +жену и уже скоро ребёночка…но затраты уже в основном идут на всякого рода анализы,узи и всё такое)… Но комиссия решила что мне субсидия не положена так как моя жена,в то время,когда мы ещё ,наверное, даже не были знакомы, официально не работала и казну не пополняла.
В общем мне не совсем понятно то,что материальное положение у меня лично, и в моей семье стало значительно тяжелее, в связи с женитьбой и будущим пополнением семейства,зарплата так же минимальная,с женой(пока что по адресу желаемой субсидии)не живём,а ночуем то здесь,то у её родителей(так как не могу уже 9-ый месяц доделать “типа ремонт”(действительно тяжеловато материально),жена прописана у своих родителей,а отдел субсидий прислал отказ объясняя тем,что моя теперешняя жена не работала официально на протяжении прошлого года(когда мы только познакомились с ней,а не то что б были в браке) и не пополняла бютжет… Не могу понять:-какое отношение это вообще может иметь к получению субсидии на оплату коммуналки за “халупу”,в которой мы собираемся жить? Тем более прописана она у своих родителей,женились мы 12 октября 2020г.,и в этой “халупе” иногда ночует(потому как в стадии ремонта уже 9-ый месяц)… а тут еще и карантин коснулся моей работы и нищенской зарплаты…
Как тут быть и куда обратиться за помощью? На мой взгляд: либо комиссия не рассматривала мою заявку вообще(увидев только ,что поменялся состав семьи), либо хотят меня обдурить.???
Добрый день, Дмитрий! Если не реагируют на районном уровне, вам нужно будет обратиться в областное Управление социальной защиты. Если и там не будет нужной реакции, в Министерство социальной политики Украины. Вы можете сказать, что вы живете у родителей жены. Если бы ваша жена была зарегистрирована по вашему месту проживания, то был бы отказ. А поскольку она живет у своих родителей, то субсидия должна выплачиваться. Для начала обратитесь в службу субсидий по месту жительства в письменной форме (только пишите кратко и сообщайте только факты) для организации комиссии. Пусть рассматривают ситуацию в индивидуальном порядке. В каждом законе есть свои оговорки и исключения.
Здравствуйте! Мои родители пенсионного возраста получают субсидию. Но хотят оформить договор дарения на эту квартиру на внучку. Будут ли они иметь право на получение субсидии, если внучка с ними не проживает и не прописана?
Добрый день, Наталья! Да, они будут иметь право на получение субсидии.
здравствуйте, в начале января 2020 года подала електронную заяву и декларацыю на субсидию. На второй день получила ответ “Вітаємо!
Вашу електронну заяву за номером 190424110144190 – розглянуто.
Раді повідомити, що в результаті розгляду документів було прийнято рішення про призначення вам житлової субсидії.”
Это означает что субсидию назначили, если я правильно поняла…
Но уже 24.03.2020, а выпат нет и когда звоню в Управление соцзащиты, они ничего не могут ответить, говорят что сами еще ничего не знают…
Как так, уже 3 месяц кончаеться после получения ответа, а ничего неизвесно… Подскажите, куда обратиться, выше нашего Управления, может там что то знают…?
Добрый день Таисия! Вам нужно подождать до месяца примерно, потому что сейчас задерживают выплаты.
Вышла замуж и живу за границей, пока не работаю, прописана в Украине, в квартире с мамой -пенсионеркой и дочкой-студенткой. Присылаю им 100 евро в месяц.Положена ли им субсидия? Если нет, то может мне нужно приехать и выписаться из квартиры?
Добрый день, Юлия! Если вы прописаны, то не положена, поскольку должны предоставлять справку о доходах все члены семьи. Лучше выпишитесь. Что касается 100 евро в месяц, это ваша помощь родным, на субсидию она не влияет.
Купил прицеп в 2018 году за 15000 грн., но не указал в декларации, теперь мне говорят, что нужно возвращать субсидию! Что делать?
Ваша покупка стоила до 50 тыс. грн! Вам не нужно ничего возвращать.
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, я получала субсидию с 2017 по 2018 год, потом с меня сняли ее и отписали, что.. у меня прописан сын. Дело в том, что когда мы покупали квартиру, я оформила ее на сына (что бы ребенок не бегал по инстанциям), квартирка 1-комнатная, общая площадь 34 м, живу в ней я одна. Сын с семьей живут в квартире невестки в Киеве ( тоже 1-комнатка, 30 м.2.), а я в Борисполе. Я пенсионер с пенсией 1630 грн, не хватает оплатить коммуналку.. земли нет, дачи нет,хожу 2-й год по инстанциям, не могу ни чего добиться, одно хамство в ответ. На работу не берут, мне 68 лет.. как мне прожить? Почему с меня требуют доходы сына и невестки (хорошо что внуку 4 годика, но документы тоже нужны). За отопление насчитывают 1066 грн. оплатить нет возможности, уже долг образовался. Плачу только за свет, воду, газ, вывоз мусора и иногда ЖЭК (если остаются деньги).. на еду не остается практически ни чего.. у сына брать не могу, у них ребенок больной, много денег уходит, а я не могу помочь.. Кто посоветует, как прожить? Что сделать, что бы хоть как то выжить?
Добрый день Любовь Андреевна! По закону все сделано правильно, с учетом того, что главный квартиросъемщик – ваш сын. Однако есть возможность подать заявление на комиссию. Разъяснив ситуацию и предоставив справку о том, что сын работает в Киеве и копию договора об аренде жилья, где он проживает (возможно и не потребуется). Вам в порядке исключения могут назначить субсидию. Также можно подать в суд, предоставив копию решения органов соцзащиты. Но скорее вы не выиграете. То есть выход: решать только в индивидуальном порядке в своем Собесе.
И ещё вопрос, на который я в сети не нахожу ответа. Повлияет ли появление опекуна у инвалида 1-Б группы на размер его ( инвалида ) субсидии? Не могу решить банально – выгодно ли мне, как сыну, оформлять опеку над матерью и не потеряет ли она при этом? И так говорят, что выгодней оставаться на т.н. “трудовой” пенсии – она, мол, более мобильна в плане повышения.
Добрый день, Александр! Появление опекуна не повлияет на размер субсидии инвалида. Опекун будет получать компенсацию 15% от прожиточного минимума (примерно 300 гривен), при этом понадобится собрать множество документов и доказать в суде недееспособность подопечного. Выгоднее ли получать трудовую пенсию, зависит от стажа и дохода пенсионера. Скорее всего, пенсия по инвалидности будет чуть меньше трудовой пенсии.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,хочу оформить субсидию-я хозяйка квартиры,двое детей,за первого ребёнка получаю как мать одиночка,а второй рождён в браке.сейчас нахожусь в декрете. Я и дети прописаны,а муж не прописан. Дадут субсидию или нет? Спасибо !
Здравствуйте Анна! При назначении субсидии будут учитывать доход мужа. То, что муж не прописан, не важно. По новым правилам, независимо от прописки, должны учитывать доходы супругов.
“лица трудоспособного возраста, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в Центре занятости как безработные. Таким гражданам органы УТиСЗН автоматически зачисляют в доход три прожиточных минимума, что существенно снижает вероятность начисления субсидии. ”
Ну хватит уже одну и ту же чепуху перепечатывать друг у друг. Достаточно почитать постановление Кабмина в оригинале. Просто стоять на учёте в центе занятости недостаточно. По мнению нашего “заботливого”, особенно о бедных, правительства, нужно ещё при этом либо учиться по направлению ЦЗ, либо получать пособие (которого лишают при отказе от предложения сколько-то раз).
Благодарим вас за ваш комментарий! Пособие и предполагает обучение от ЦЗ / посещение предложенных мест работы.
Добрый день !
В каком законе можно прочитать,что теперь субсидия будет начисляться каждый месяц,в связи с постоянно меняющимися тарифами и нормами. Декабрьская сумма субсидии на 200 грн. меньше ноябрьской.
Добрый день Лариса! С 1 октября прошлого года Кабинет министров усовершенствовал механизм предоставления субсидий населению. Было принято постановление №807. 1 октября введен обновленный механизм материальной помощи, выплаты льгот на оплату коммунальных услуг.
Сумму льготы отныне рассчитывают в соответствии с размером скидки, на которую гражданин имеет право по законодательству. Кроме того, на нее повлияет стоимость и тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а также государственные социальные нормативы в сфере жилищно-коммунального обслуживания.
Подскажите пожалуйста, нам начислили субсидию на отопительный сезон, но мы собираемся в январе купить машину на того на кого оформлена субсидия. Нам необходимо сообщить в совсем об этом и её отменят? А деньги возвращать нужно будет за этот сезон?
Добрый день Дарья! Субсидия не будет начислена на следующий отопительный сезон. Сообщать не нужно и возвращать деньги также не нужно.
Добрый день!Подскажите пожалуйста, я предприниматель на 1 группе. Всегда получала субсидию так как проживаю одна с ребёнком(11лет) в собственной квартире. В апреле месяце в связи с карантином нахожусь дома, не работаю! Единый социальный взнос и патент не оплачиваю, написала заявление на отпуск за свой счёт (если это можно так назвать ). Подскажите, повлияет ли получение субсидии на следующий период, то что в апреле я не оплатила единый социальный вы взнос?
Добрый день! Пока что такой информации нет. Но, скорее всего, повлияет, в лучшую сторону, будет больше субсидия.
Здравствуйте. Частный сектор. печное отопление. сын работает в Польше по карте побуту. Официально с визой. приезжает два раза в год в отпуск.На пенсии. Имею ли право оформить субсидию на твердое топливо.
Добрый день! Получать субсидию владельцы твердотопливных котлов, печей, которые топят углем или дровами, тоже могут. Ваш сын прописан в квартире? Работает в Польше официально или нет? Для получения субсидии людям необходимо предоставить в местное управление социальной защиты свою декларацию о доходах и составленное заявление.
Добрый день! Три последние месяца стою на учете в центре занятости, уволился в связи с окончанием трудового соглашения.
При рассчете субсидии пенсионерки взяли ее пенсию 3 тыс грн и засчитали мне три прожиточных минимума 5559 грн.
Совокупный доход 3+5559 = 8,5…
Обязательный платеж 16,87%
Субсидия 205 грн.
Вопрос: подскажите пожалуйста, правильно ли засчитали три прожит. минимума 5559 грн,
если реальное пособие по безработице составляло 1600 грн ?
с ув.
Добрый день! Да, считаются три прожиточных минимума.
Цитата из текста: лица трудоспособного возраста, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в Центре занятости как безработные. Таким гражданам органы УТиСЗН автоматически зачисляют в доход три прожиточных минимума, что существенно снижает вероятность начисления субсидии.
Нет, не правильно. Три прожиточных считают в том случае, если вы не стоите на учете, но и не работаете. А вот если стоите на учете тогда считают сумму пособия.
Добрый день! Подскажите пожалуйста у меня частный дом прописаны я и мать мы пользуемся на данный момент субсидией если я преобрела авто которому более 10 лет. Нам откажут в субсидии?
Если стоимость превышает 50 тыс. грн., то откажут на год.
маме 97 лет я сын 59лет оформлен по уходу за мамой субсидию начислили23гривны.пенсия 3700 и за уход за пенсионером меньше 100 гривень как быть?
Добрый день Юрий! Подойдите в собес и уточните этот вопрос. Сумма предоставленной субсидии зависит от суммы денежных поступлений людей, прописанных в квартире или доме.
Добрый день. Я, инвалид первой группы, пенсия 2272 грн, прописан в двухкомнатной квартире с братом – он пенсионер, пенсия 2400грн. Жена брата более 20 лет гражданка другой страны, нигде в Украине не прописана – она не гражданка Украины. Имею ли я право на субсидию?
Добрый день! Безусловно, вы имеет право на субсидию, ее размер зависит от размера начисленных коммунальных платежей.
Добрий день. Подскажите пожалуста я пенсионер в сентябре 2019г меня сократили на работе.В том году у меня была субсидия на этот отопительный сезон субсидии нету по доходам не получилась так сказали в совбезе и сейчас я не могу подать по новой заявление потому что вщитают доходы когда я работала и опять не будет субсидии. Моя пенсия 2000гр .В совбезе сказали может получится в феврале.Что мне делать?
Здравствуйте Любовь! Субсидию на отопительный сезон считают с учетом доходов за январь июнь прошлого года. Попробуйте в январе месяце обратиться в собес. Но маловероятно, что дадут субсидию на этот отопительный сезон.
Значит могут два члена семьи подавать на субсидию по разным адресам?ещё вопрос в деклорации нужно указать всех членов семьи, получается что муж указал что вся наша семья (4человека) проживаем по адресу его прописки,а как быть мне?мне тоже нужно указать всех членов семьи и тут вопрос :если я укажу что мы проживаем по другому адресу (своей квартиры)мне говорят в усзн если я подаю декларацию то мне нужно указать что мы все проживаем по этому адресу.как быть???
Да, два члена семьи могут подать на субсидию по разным адресам. Остальные вопросы лучше уточнить в собезе.
Добрый день. Подскажите пожалуйста я и мой несовершеннолетний сын прописаны по одному адресу,я являюсь владельцем.А муж и ещё один несовершеннолетний ребенок прописаны по другому адресу-владельцем там не является.(проживаем всей семьёй там)Подал муж на субсидию результат положительный. Могу ли я подавать на субсидию на свою квартиру?
Добрый день Юлия! Да, вы сможете получить субсидию, даже не проживая в той квартире, где прописаны.
Здравствуйте, моя бабушка 3 года назад оформила субсидию на коммуналку, так как прописана и проживает одна в частном доме. В октябре 2019 дома в собесе ей сказали , что она обязана отказаться от субсидии, так как с начала 2019 с ней стал проживать ее муж, который прописан в другой квартире. Правомерно ли это?
Добрый день! По новым правилам, если в доме начал проживать муж, должны учитываться его доходы. Не стоит отказываться от субсидии, а соберите справку о доходах мужа
Здравствуйте! Я прописана по одному адресу, а проживаю с мужем по другому ( в квартире его родственников), квартира не переоформлена, как мне в таком случае получить справку, что я проживаю в другом месте для оформления субсидии по месту моей прописки?
Здравствуйте, Юлия! Вам не нужна никакая справка. Субсидия будет начисляться по месту вашей прописки вне зависимости от того, где вы реально проживаете на данный момент.
Здравствуйте. Если я пенсионерка, получаю субсидию. Моя дочь находится за границей (когда она в Украине, она проживает отдельно от меня) Внучка учится также за границей и мне нужно оплатить ее образование, которое выше 50000грн. Как это расценивается? Это не покупка и не услуга для меня, я просто по просьбе дочери должна произвести оплату. Я должна предупреждать где-то или обьяснять? Или какие-то пояснения отправить в отдел заранее? Спасибо
Здравствуйте, вы не совершаете покупку, а оплачиваете услугу. Лучше этот вопрос все-таки уточнить на месте. Ведь вы можете сделать оплату образования и не от своего имени.
Подскажите,пожалуйста,если на 30.05 был долг по газу, а 10.09 он был погашен (то есть перед отопительным сезоном). То правда ли, что надо подавать все документы заново? Заранее спасибо, за ответ
Здравствуйте Екатерина! Вам снова понадобится подавать документы, предоставив квитанцию об уплате за газ или справку о том, что нет долга.
Здравствуйте у меня такой вопрос Проживаю и прописан с мамой в своем доме Если я куплю квартиру по цене ниже 50 000 гривен и выпишусь Маме дадут субсидию она пенсионерка
Здравствуйте, да, мама сможет получать субсидию. Нужно будет предоставить справку о составе семьи, где будет указана прописка мамы и то, что вы выписались.
Здравствуйте! Могу ли я оформить субсидию? На работу устроился только в прошлом месяце, жена стоит на учете в центре занятости. До трудоустройства доходов не имел, на учете в центре занятости стоял уже больше года назад.Спасибо.
Здравствуйте, Игорь! Для оформления субсидии требуется доход за предыдущие периоды. С октября 2019 года субсидии назначают с учетом зарплат или пособий с января по июнь 2019 года. Летние субсидии 2019 года – с учетом доходов с июля по декабрь 2018 года. Обратитесь в службу субсидий на комиссию. Могут решить в вашу пользу в индивидуальном порядке.
Мне субсидию с 2018г. по май 2019г. автоматически продлевали. Проживаем вместе с дочкой студенткой и мамой пенсионеркой. У меня ни каких изменений не было.Когда перестали начислять , я поинтересовалась о причине. В упр.соцзащиты вообще меня обвинили, что я незаконно её получала, т.к. поменялись требования для получения субсидии. Причина, что я замужем ( я официально замужем с 2014г., с мужем с 2017г. вместе не проживаю), а у них не было такой информации, потому что ранее это не учитывалось Декларацию о доходах мужа не запрашивали.Он официально работал на з/п 6000 грн. Мне ни кто не сообщил об этих изменениях и требуют возврата субсидии. Если в упр. соц защиты посчитали, что на мою квартиру не положена субсидия, почему я её получала?! Почему целый год мне начисляли субсидию незаконно?!! Им нужно было выполнить план по субсидиям и давали всем. А теперь делают из нас преступников. Кто халатно раздавал субсидии и не удосужился проверить их законность и/или сообщить об изменениях для начисления , пусть и отвечает.
Добрый день! А ваш муж прописан в вашей квартире? Если нет, то претензий не должно быть. Не спешите отдавать деньги, это не ваша вина, что вам назначили субсидию, как они считают, неправильно. Есть нюансы, в которых нужно разобраться.
Добрый день, в доме прописаны бабушка, мама и я. Я вышла замуж, но муж не прописан у нас, у него другое место регистрации. Нужны ли его данные (паспортные и доходы), тк у нас это запростли
Подскажите, будет ли начисляться субсидия семье из трех человек. Муж и жена работают официальное трудоустройство. Сын студент учится в Польше в частном университете. Оплата за курс 30000 грн.?
Добрый день! Многое зависит от суммы ваших общих заработных плат и того, кто прописан в квартире. В целом, субсидии предоставляются семьям, в которых на оплату коммунальных услуг тратится больше 15% совокупной прибыли.
Добрый день !Подскажите пожалуйста раньше когда давали всем субсидии то я получала (мать одиночка не работаю.родители поумирали )4х комнатная квартира!то в доход учитывали детские выплаты!А по новым законом теперь не учитывают !почему? говорят чтоб только работала ,еще и официально !что делать куда обратиться ?подскажите! В центр занятости уже не ставят бо в 2009 году уже стояла и от туда мягко посылают !как быть?
Добрый день, Анна! Для оформления субсидии необходим доход за последние полгода и официальное трудоустройство.
Здравствуйте,подскажите ,а если есть реструктуризация долга за тепло и горячую воду,можно получить субсидию на отопительный сезон? Спасибо.
Добрый день Надежда! Да, с реструктуризацией долга вы имеете право оформить субсидию
Здравствуйте.Моя семья считается многодетной.Последние годы у нас круглый год была субсидия а в 2019 году на летний период ее не стало.Меня интересует почему это стало и мне снова надо будет переоформлять субсидии на отопительный сезон?Спасибо
Здравствуйте! Этот вопрос лучше уточнить непосредственно в собесе. Возможно, выросла зарплата одного из прописанных членов семьи или была осуществлена крупная покупка свыше 50 000 гривен.
Квартира (32 кв м) оформлена на маму, она пенсионер по инвалидности. В квартире на сегодняшний момент проживаем я (прописана в этой квартире) и супруг ( не прописан). Я с декабря работаю (оклад на сегодня 7000 грн на момент приема 5700 грн), до этого с июля не работала и с ноября получала пособие по безработице. На данный момент супруг ни где не работает и студент. Позволено ли нам субсидия и с какого периода идет расчет на разрешение для субсидии?
Добрый день, Инна! Вы имеет право оформить субсидию на отопительный сезон – учитываются доходы с января по июнь. Вы можете сказать, что супруг проживает в другом месте. Комиссия может проверить. Тогда его доходы вообще не будут учитываться.
Хотите посмеяться.А как это понимать? Я пенсионерка на инвалидной пенсии минималка 1400 гривен, дохода больше нету живу одна а субсидию мне назначили на этот месяц 2,28 грн. скажите смешно, может у кого такая ситуация, я в шоке…. насмешка что ли?
Т.е. деклариловать доходы мужа, если он прописан в другом месте не нужно? И новвоведений на этот счет никаких не было на период 2018-2019 года? Ответьте пожалуйста, потому что в центре соц. защиты из-за якобы нового закона, а именно 2018 года отменили субсидию и требуют штраф размером в 50000 грн. Я на этот счет информации никакой не нашла.
Здравствуйте!у меня такой вопрос:в квартире прописана я и моя дочь.муж скоропостижно скончался.дочь 13 лет проживает за границей.субсидия на отопительный сезон была предоставлена а сейчас говорят что вам в субсидие отказано.требуют идентификационные номера детей,которые рождены за границей и идентифик. Номеров не имеют в Украине.пожалуйста подскажите что мне делать .я пенсионер и платить без субсидии не смогу за комунальные услуги.
Здраствуйте скажите пож. Чел отлличается субсидия по комисии от обычной.оформила в октябре в январе сказали донести и заполннить по новой заявление о декларацию.сказали уже не по комиссии.февраль на дворе не получила еще ни копеечки…спасибо заранее
Добрый день Диана! Если возникают спорные вопросы у специалиста при оформлении субсидии, то дело отправляют на комиссию. Поскольку таких дел очень много, проходит не один месяц, пока будет принято решение. В итоге вы получите субсидию, но гораздо позже.
Моя свекровь проживает в другом городе, хочет оформить субсидию, у нее требуют инн моих детей которые там не прописаны? И мои паспортные данные, я тоже там не прописаны? На каком основании? Это правильно? Муж прописан с ней.
Если Ваш супруг прописан со своей мамой, то члены его семьи (не прописанные) тоже должны предоставить копии своих документов и справки о доходах.